El conflicto de Aurah y Rubén Torres hace que se mojen sus compañeros: "¿Qué creéis que hay entre ellos?"

Después de que Rubén asegurase que había notado tonteo por parte de Aurah tuvieron un gran enfrentamiento en la playa

Aurah estalla con su compañero: "Eres un mentiroso, soy una mujer casada, con hijos y feliz"

Rubén Torres revela que Aurah Ruiz tontea con él detrás de las cámaras de 'Supervivientes': "Las miraditas, las manos..."

Rubén Torres revelaba el pasado jueves que fuera de cámaras había percibido que Aurah Ruiz tonteaba con él, algo que hacía saltar un conflicto entre ellos que se sumaba a los que ya venían teniendo en este inicio de 'Supervivientes'.

Después de estas revelaciones del superviviente, la tensión entre ellos saltaba en la playa y tenían una fuerte bronca. Rubén se acercaba a Aurah en la playa para aclarar la situación y esta se mostraba muy enfadada con él: "Te inventaste todo lo que dijiste, lo único que me interesa es la falta de respeto que le hiciste a mi familia. Eres un mentiroso, soy una mujer casada, con hijos y feliz".

Rubén le explicaba que su percepción era que había este tonteo de su parte, pero le pedía perdón por si "se sintió atacada". Pero esto a Aurah no le servía: "En la vida me he fijado en ti porque no me gusts, para mí eres feo, y no te lo he dado a entender. No tengo nada más que hablar".

Aurah y Rubén Torres se sinceran ante el oráculo

Este conflicto lo ha aborado durante el 'Conexión Honduras' el oráculo, donde ambos han podido hablar, explicarse y decirse las cosas a la cara. “Llegó a sacarme de quicio cuando me dijo que no valía nada como persona y si valgo mucho como persona y como mujer, no me conoce de nada”, aseguraba Aurah y Rubén quería dejar claro que se basa en lo que ha conocido en el concurso.

Al ver las diferentes explicaciones de ambos, Sandra Barneda preguntaba al resto de compañeros si alguien había visto alguna mirada o algún juego entre ellos y quién de ellos tiene razón en todo esto.

Blanca era la primera en pronunciarse sobre esto: “Acercamiento en sí no he visto ninguno, eso es cien por cien verdad, pero él está hablando de lo que percibe. Es un ligón y su percepción es que hay algo, que parezca algo yo creo que no, pero la percepción de una persona no se puede cambiar”. “No he visto nada, suficiente tengo yo con ella para meterme. Mentiría si yo dijese que hubiera visto algo”, aseguraba Rocío.