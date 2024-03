El tenso momento entre Marta Peñate y la amiga de Lorena Morlote en directo: "Te gusta mucho el 'show"

En la parte para abonados de Mitele Plus , Marta Peñate y Nadia , amiga y defensora de Lorena Morlote en plató han protagonizado un tenso enfrentamiento tras un comentario de la colaboradora.

Cuando Sandra Barneda recordaba que durante la gala de 'Conexión Honduras' se produciría la primera expulsión definitiva de la edición, Marta Peñate gritaba un "Lorena a la calle", lo que hacía reaccionar a la amiga de la concursante en plató: "Se merece quedarse, ella está de maleducada diciendo todo el día 'Lorena a la calle''. No me voy a poner a la altura porque te gusta mucho el 'show' y no te lo voy a dar".