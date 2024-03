Inédito | La declaración de amor de Kike Calleja a su mujer Raquel Abad

En 'Supervivientes' , los concursantes no han parado de recibir mensajes en distintos pergaminos con misteriosas preguntas que tienen que afrontar para continuar la aventura más extrema de la televisión. El dios Poseidón les ha entregado ahora un nuevo pergamino.

"O que viniera mi mujer a darme un abrazo o escuchar un 'te quiero' de ella o podérselo decir yo también", ha explicado Kike con una sonrisa. Tras esto, le ha dedicado unas bonitas palabras con una declaración de amor: "Quiero darle las gracias por lo feliz que me hace y porque es lo más importante que tengo en mi vida junto con mi padre".

Kike ha tenido claro lo que le hace falta para llegar lejos en el concurso y lo ha compartido para los espectadores de 'Supervivientes': "Ahora mismo lo único que necesito para llegar a la final y seguir peleando es hablar con ella, verla si es posible, darle un abrazo o por lo menos que me diga que me quiere mucho y eso me daría mucha fuerza para seguir".