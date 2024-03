El emocionante reencuentro de Zayra con su novio Miki Mejías y Makoke en plató

Zayra entraba visiblemente dolorida en plató, con unas muletas que le ayudaban a andar, pero con muchas ganas de abrazarse a su pareja. Las lágrimas brotaban de su cara nada más ver a Miki y este le decía un claro “tienes que estar muy tranquila” y un "te quiero mucho" después de lo mucho que se han echado de menos. Tras el primer abrazo con su pareja, Makoke también le daba un sincero abrazo: "Me ha dicho tu madre que te de un beso enorme".

Sandra Barneda le daba la bienvenida y ella se mostrada muy dolida por lo que le ha pasado: “Me da mucha rabia, estoy mal porque quería ganar. Ya me podía haber pasado más tarde y no al principio”, decía la ya exsuperviviente a Sandra Barneda y afirmaba que se ha dado cuenta de que es muy duro: "No tiene nada que ver lo que te cuentan a lo que es, pasas mucha hambre". "Y con lo del bebé, que estoy deseando verle", añadía Zayra en su vuelta desde Honduras.