El divertido comentario de Sandra Barneda a Nagore Robles en directo: "¿Algún chiste de última hora?"

"Echaba de menos a Carmen, hubiera sido perfecto Es una prueba muy complicada", decía Suso de manera irónica y Sandra Barneda le decía algo al colaborador: "Díselo a Marián que te está mirando". "Se ha quedado muy buena noche", le decía Suso a la amiga de Carmen Borrego y esta sonreía, algo a lo que Nagore no podía no decir nada, entre bromas: "Mira cómo sonríe a Suso, a mí no me dejas hablar de Borrego, pero mírala". "Yo si te dejo hablar de Carmen porque está en el concurso, pero él lo dice con gracia y con simpatía y no como tú", respondía Marián.