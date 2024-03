Inédito| Rocío Madrid ve su cambio físico al ponerse por primera vez frente al espejo: "¿Cómo es posible en dos semanas?"

Rocío Madrid reacciona al volver a verse frente a un espejo desde que comenzara esta experiencia

"Uy, qué canija. Qué susto. Me he quedado sin culo", ha dicho la primera expulsada de esta edición de 'SV' al ver su cambio físico

Inédito | Rocío Madrid disfruta de su primera ducha tras 'Supervivientes': "¡Qué emoción, agua caliente!"

Rocío Madrid era la elegida por la audiencia, tras medirse en duelo a Kiko Jiménez y Lorena Morlote, para ser la primera expulsada definitiva de esta edición de 'Supervivientes'. Y ahora, te mostramos las imágenes inéditas en las que la ya exconcursante del programa ha visto su cambio físico al ponerse por primera vez frente al espejo en Honduras.

"Es la primera vez que me voy a ver en un espejo desde que entré aquí a esta aventura, a ver cómo me veo, espero que las pieles estén en su sitio, que no esté todo muy caído. ¡Venga Vamos!", decía Rocío segundos antes de volver a verse frente a un espejo.

Primero se veía los pies, en los que no notaba gran diferencia: "Siguen estando más o menos igual". Pero su reacción cambiaba cuando se miraba las piernas y el resto del cuerpo: "Uy, qué canija. Qué susto, ¿pero cómo es posible en dos semanas? Me he quedado sin culo".