Maite Galdeano, fascinada con la llegada de Marieta a Supervivientes: "Va a sufrir mucho Claudia porque esta chica es guapísima"

"Es alguien que si hace unos meses se hubiera imaginado que iba a estar pisando plató esta noche le daría algo. Es mujer, viene dispuesta, es peleona, no se calla. Es puro fuego, pura hoguera", decía Sandra Barneda para introducir a la joven quien se convirtió en una de las protagonistas de 'La Isla'.

A raíz de este nuevo fichaje que no dejó a nadie indiferente, hemos buscado la opinión de Maite Galdeano, colaboradora estrella del nuevo programa de Mitele Plus '¿Quién dijo quiero ir a Supervivientes?', que se emitirá todos los lunes a las 20. La exparticipante de varios realities de Telecinco no perdió su oportunidad para opinar sobre la nueva incorporación que traerá todo tipo de tramas en 'Playa Condena' y 'Playa Olimpo'...¡Dale Play!