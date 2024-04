Maite Galdeano y Suso Álvarez se han reencontrado gracias a 'Supervivientes' , pues no coincidían en un plató desde que concursaron en 'Gran Hermano 16'. Ha sido la madre de Sofía Suescun la encargada de mostrar con unos stories de Instagram que la relación entre ambos es muy buena y que recuerdan con cariño el pasado, en el que fueron "casi familia" por la relación de el colaborador de 'Así es la vida' con la ganadora de 'GH'.

En uno de esos stories que ha subido de ambos charlando, Maite le pregunta a Suso si está de acuerdo con ella en que no hay una traición por parte de Kiko Jiménez a Laura Matamoros, sino una bronca desencadenada por los roces de la convivencia. El colaborador no ha tenido problema en mojarse y le ha dado la razón: "Es una discusión de convivencia pero no hay traición, hay convivencia y ya está".