La tensa bronca entre Mario y Claudia en Playa Olimpo: "Estoy flipando contigo de verdad"

Mario González y Claudia Martínez han acudido a 'Supervivientes' en calidad de pareja y eso hace que -de igual manera que el resto de concursantes- tengan sus momentos buenos y malos. Durante la gala del reality de Telecinco de este domingo hemos podido ver un vídeo de ambos en donde tienen una discusión propia de la convivencia , que finalmente han podido arreglar dándose un abrazo y pidiéndose perdón. No es la primera vez que ambos concursantes de 'Supervivientes' discuten, puesto que hace relativamente poco tuvieron una gran discusión por culpa de Ángel Cristo Jr.

Y es que Mario se encontraba moviendo una palmera con la finalidad de que Claudia y Aurah, que se encontraban justo debajo, no se mojasen en caso de que lloviese. "Ahora no, que estoy aquí. ¿Pero puedes esperar?", apuntaba Aurah. "Ahí no bebé", decía Claudia. "Aquí dormimos. Ahí también hay troncos bajitos", añadía Claudia. La paciencia de Mario llegaba a su límite: "Hacedlo donde queráis vosotras".