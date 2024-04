Marieta confiesa quién es su nueva ilusión amorosa y lanza un mensaje: "Que me espere y me mande un ramo de flores el día de plató"

El amargo llanto de Marieta sincerándose con Miri: "Aquí se valoran muchas cosas"

Poseidón ha decidido volver a retar a los supervivientes tanto de Playa Olimpo y Playa Condena. En esta ocasión, el dios del Mar les ha propuesto elegir con qué persona de la playa contraria querían tomarse un café. En el caso de que ambos coincidieran podrían disfrutar de una merienda juntos para ponerse al día. Esta era una clara oportunidad tanto para Marieta como para Claudia de reencontrarse, las cuales se ponían muy alegres de haberse elegido la una a la otra.

"Quien nos iba a decir que nos íbamos a tomar el primer café en Honduras", apuntaba Marieta al subirse a la barca. Posteriormente, ambas se sentaban a degustar el delicioso café, brindaban y no dudaban en apoyar: "Hay que apoyar siempre", bromeaba Marieta, quien lanzaba la primera pregunta: "¿Crees que si hubieses venido sola estarías viviendo el concurso de otra manera?". Claudia no dudaba en su respuesta: "Estaría peor, porque estaría pensando en cómo estaría él (Mario) fuera".

Pero la bomba iba a venir a continuación, cuando Claudia le preguntaba si le gusta alguien de 'Supervivientes'. "Aquí no. Yo tengo al de Almería", aseguraba Marieta, que afirmaba con la cabeza que "sí" tras ser preguntada si sigue pensando en él. "Además, espero que me esté esperando. Si yo hablaba con él hace tres años, dejamos de hablar y ahora nos hemos reencontrado en esta circunstancia que justo me voy. Por tres meses esperarme tampoco te pasa nada, ¿no?".

Esto le dirá Marieta a su madre cuando la vea

Y es que lo que no quiere Marieta es que ese chico que tanta ilusión le hace -o al menos así lo ha demostrado en 'SV'- se olvide de ella porque haya decidido entrar en una nueva aventura para ella y que no se quería perder bajo ningún concepto. De hecho, en Playa Condena le comentaba al resto de sus compañeros que había llegado a una conclusión: "Si algún día puedo hablar con mi madre, le voy a decir que mi hermana hable con el de Almería para saber si me está esperando".

Marieta ha apuntado que en caso de que le esté esperando, "el día que vaya a plató, que me mande un ramo de flores. Qué mínimo para que yo tenga una señal. ¿Cómo lo veis? Si no hay ramo, no hay beso. Que me mande un ramo, así por lo menos sé algo". Gorka señalaba que tiene ganas de conocer hasta él "el maromo de Almería. Qué intriga".