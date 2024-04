Sofía Suescun vuelve a la carga contra Laura Matamoros: "Al colegio no habrá ido, pero a arrimarse al sol que más calienta le han enseñado muy bien”

La novia de Kiko Jiménez continúa en guerra contra Laura Matamoros: "No me creo a Laura, lo siento"

Maite Galdeano y Nagore Robles rajan de Laura Matamoros por su acercamiento con Kiko: "Qué jeta tiene la 'Matamora"

El tenso encuentro de Carmen Borrego y Nagore Robles en el plató: "Cuando vayas a 'Supervivientes', me cuentas"

La enemistad de Sofía Suescun con Laura Matamoros cada vez es mayor debido a los tensos encontronazos que mantienen Kiko Jiménez y Laura en 'Supervivientes'. Ambos concursantes han vivido momentos muy desagradables durante las últimas semanas y los dos supervivientes no han pasado página todavía.

Uno de los últimos conflictos que han tenido ha sido por la comida, ya que Laura ha atacado a Kiko diciendo que hace una mala repartición de la comida. Sofía Suescun ha salido en defensa de su novio y ha arremetido contra Laura Matamoros argumentando que está buscando una carpeta desesperadamente con Kiko, pero que además le han intentado dejar de egoísta.

Las opiniones de la hija de Maite Galdeano no han quedado ahí. Ayer en el 'Tierra de nadie', Sofía ha vuelto a la carga contra Laura Matamoros tras vivir una reconciliación con Kiko Jiménez. A Sofía no le a gustado nada lo que sucedió ayer y ha comentado a través de Twitter que no se cree el acercamiento de Laura con su novio: "No me creo a Laura, lo siento", ha explicado en sus redes sociales.

Sofía, tras ver que Kiko Jiménez ha sido generoso con Laura Matamoros y le ha pedido perdón, ha atacado a Laura ridiculizándola por la actitud que está teniendo con Kiko: "Al colegio no habrá ido, pero a arrimarse al sol que más calienta le han enseñado muy bien", ha explicado la hija de Maite Galdeano. Con todos estos comentarios, la influencer ha dejado claro que no acepta que Laura se acerque a Kiko, ya que lo está haciendo, según ella, por conveniencia para que la alimente y para forzar una 'carpeta' entre los dos.

Maite Galdeano y Nagore Robles también arremeten contra Laura: "¡Qué jeta tiene la 'Matamora'!"

En el plató de 'Supervivientes' también se han oído muchas críticas sobre el concurso de Laura Matamoros. Maite Galdeano y Nagore Robles han grabado un vídeo juntas en el que han rajado lo más grande de Laura Matamoros tras el acercamiento que ha tenido con Kiko durante el programa.

Ambas colaboradores se han sentado juntas y han empezado a despotricar sobre ella: "Pronto empieza a sufrir la chiquita por las penurias del novio. Para", le ha dicho Maite a Nagore. Tras esto, ha criticado que haya comido en la prueba: "Para rato estoy yo, para que la castiguen sin comer por choriza", ha arremetido después la Galdeano. Nagore le ha dado la razón a Maite y ha explicado que ella no le dejaría nada de comida a Laura: "Yo si se descuida le como el churro suyo y todo. Yo no me quito de comer nada".

Nagore Robles le ha preguntado después a Maite qué es lo que haría si ella fuese Kiko. "Si fuera Kiko no les daba ni esto, ni esto les daba de comer. Cierro la lonja y les digo: 'Buscaros la vida", ha dejado claro Maite sobre el resto de compañeros que tiene al lado Kiko. "¡Qué jeta tiene la 'Matamora'!", ha explicado la madre de Sofía Suescun.

Nagore y ella han continuado criticando a Laura por acercarse a Kiko para que le dé de comer: "Tú, aunque te salga el pescado por aquí", le ha dicho Nagore a Maite. "Me lo zampo babeando así y que me miren bien, que babeen ellos", ha comentado Maite riéndose. Tras esto, la madre de Sofía Suescun ha dicho que no le ha gustado nada que Laura tuviese el acercamiento con Kiko: "Echársele así encima y de repente: 'Te quiero', y el otro día lo ponía a caldo".

"Es que con el estómago lleno todos queremos un poco más, pero si yo te estoy alimentando y luego me dices que si cojo arroz de más...", ha criticado Nagore junto a Maite. La Galdeano ha especificado que le echaron en cara dos granos de arroz de más. "Aunque fueran siete, ¿no está quemando él más calorías? Como ha pasado en todas las ediciones, el que más trabajo hace... Al menos que le traten un poco más", ha defendido Nagore a Kiko