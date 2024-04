Manuel Cortés revela qué concursante le está gustando: tienen un vínculo en común

"Me ha sorprendido la expulsión de Laura [Matamoros], no me lo esperaba, es una concursante súper cañera y a mí me gustaba cómo lo estaba haciendo", ha comentado Manuel, que se alegra de que se haya quedado Arantxa del Sol porque también le está gustando su concurso. Por el momento, no tiene favoritos, pero sí que hay concursantes que se han ganado su apoyo, como son Miri Pérez-Cabrero, por su "personalidad", y Marieta, que cree que "lo está haciendo genial porque es súper cañera".