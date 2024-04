Arkano, en el punto de mira como el posible "topo'" tras las últimas nominaciones de 'Supervivientes': "En mi voto está la nominación directa"

Rubén Torres: "Lo del topo lo voy dejando caer por ahí"

Mario González y Claudia tienen en el punto de mira a Arkano: esto han dicho del concursante de 'SV'

Arkano: "Todos me tienen manía y me tienen cruzado"

La inesperada nominación a Mario sorprendió a todos, especialmente a él y a Claudia, su novia. Ambos siguen sin entender lo que ha ocurrido, pero lo que está claro es que tienen a Arkano en el punto de mira. Y es que era el propio Arkano el que decía al resto que la única forma de que no le pillen es que se nomine él mismo también.

Arkano, de hecho, se siente muy indignado y no sabe qué hacer para no estar en el punto de mira. Mientras tanto, todos especulan. "Lo del topo lo voy dejando caer por ahí", apuntaba Torres. "Yo no podía votar a nadie para pasar desapercibido, porque todos me iban a votar a mí. En el resto de votaciones siempre fui con la mayoría", recordaba Arkano. "En mi voto está la nominación directa", aseguraba Arkano.

Y es que todos van en contra de Arkano: "Todos me tienen manía y me tienen cruzado. Noto en el ambiente tensión hacia mi persona, como si de repente 'me van a clavar un cuchillo' en cualquier momento. Y me gusta". Arkano es consciente de que van a ir a por él. Además, Arkano se ha dado cuenta de que ahora ya no hay tantas coñas y antes no era así: "Si lo llego a saber no me convierto en el topo".

Mario, preocupada por Claudia