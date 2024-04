Finito de Córdoba habla de su posible participación en 'Supervivientes' tras visitar a Arantxa del Sol

Ahora que ya sabe lo que es pasar una noche en los Cayos ha vuelto a responder a esa pregunta ante el micrófono de 'Europa Press' en su llegada al aeropuerto de Madrid. "No, soy torero, pero lo respeto muchísimo... No sé, me lo pensaré dos veces", un comentario con el que deja ver que, aunque de entrada cree que el concurso no está hecho para él, no descarta vivir la experiencia que este año está viviendo la madre de sus dos hijos.