Rubén comenzó eligiendo a Kiko Jiménez por ser la nueva incorporación y no conocerle mucho. Miri escogió a Mario González "por fuerza"; y cuando Rubén volvió a tener que escoger , esta vez de su actual equipo, nombró a Claudia Martínez , provocando la separación de la pareja.

"Sabes que me encuentro mal. Mario es un apoyo porque me encuentro malita. Y separarme de él ahora mismo...", decía a Rubén, entre lágrimas. Él se defendió diciendo que había visto cosas entre ellos que no le habían gustado y que había querido darles espacio. "Creo que al estar juntos había esos problemas de convivencia en general", argumentó. Por otra parte, Aurah Ruiz y Rubén Torres también se separaron totalmente contentos por ello dada su gran enemistad.