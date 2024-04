Arantxa del Sol cuenta su historia de amor con Finito de Córdoba: "Nos conocimos cuando yo acababa de salir de relación"

"Llevamos 25, nos conocidos en un partido benéfico de fútbol que era actores contra toreros, nos presentó una amiga", contaba Arantxa del Sol y relataba cómo llegaron a algo más tiempo después de este momento: "Pasaron unos años y volvimos a coincidir en un programa haciendo un especial de Navidad, yo acababa de salir de una relación, yo tampoco estaba con la cabeza muy así, pero yo estaba con mi repre hablando y me dijo: 'ese chico me gusta para ti' y me sacó su teléfono".