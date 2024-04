Jorge Javier Vázquez logra animar a Arkano tras un bajón que casi le hace abandonar: "Esto no lo vas a volver a vivir"

La mayoría de los compañeros apoyaron a Arkano en su fuerte bajón en Playa Condena. "Es muy duro, llevamos casi dos meses y lo estoy pasando muy mal. Me cuesta tener fuerzas y seguir adelante. Además, no tengo claro si estoy aportando cosas al programa. Hay gente muy fuerte y válida para el reality y muchas vces me siento pequeñito y sin fuerzas para encontrar esa motivación", explicaba Arkano en la Palapa a Jorge Javier y los espectadores.