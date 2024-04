El tonteo entre Maite Galdeano y el padre de Miri Pérez-Cabrero: "Vamos a cenar cuando quieras"

"Qué majo eres y me encantan tus collares, de verdad, qué bonitos que son", comenzaba diciéndole Maite, ante lo que Edu respondía: "Gracias, trasmiten muy buena energía para todo". "Sí, ya veo que sí... Y me he enterado hoy que eres escultor, me encanta... ¿Tienes pareja?", se lanzaba a preguntar la exconcursante de 'GH', que recibía un no como respuesta: "No, en este momento no".