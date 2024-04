Elena Tablada le lanza una pulla a Javier Ungría tras su gesto por el cumpleaños de su hija

Elena Tablada y Javier Ungría llevan dos años separados , pero la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' no ha dudado ni un momento en tener un bonito gesto con el concursante de 'Supervivientes 2024' al acceder a grabarle un vídeo de la hija que tienen en común para que él pudiera ver desde Honduras cómo ha celebrado su cuarto cumpleaños.

Un gesto del que la exmujer de David Bisbal ha presumido ante las cámaras de 'Europa Press' durante su asistencia al evento que ha organizado la ganadora de 'Gran Hermano' Susana Molina para promocionar el relanzamiento de su marca. "El vídeo lo grabé yo por el cumpleaños de mi hija para él, me faltó que hubiera grabado él uno para ella, pero bueno", ha añadido Elena, lanzándole así una pulla a su ex por no haber dejado preparada una felicitación para la pequeña Camila.