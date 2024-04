Mario hace frente a las críticas por no aceptar participar en la repesca: "No era volver con Claudia estando ella en otra playa"

"Estoy tranquilo al saber que ahora está controlada. Me da cosa que esté allí sola e incluso cuando me expulsaron le prometí que no le dejaría sola, así que me da pena verla así", decía Mario, pero Carlos Sobera le recordaba que había tenido la opción de volver participando en la repesca.

Después, Mario González vio un vídeo que recopilaba su paso por el concurso. "El reality en sí ha sido muy duro. A mí me separó psicológicamente. Me intenté reponer y fue tarde pero analizándolo con calma estos días, me he comportado como me ha salido en cada momento. Cuando me he equivocado, he perdido perdón, y me siento orgulloso de las pruebas, del concurso que he hecho y de todo", reflexionó.