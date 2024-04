"Le he contado a Javi que a Claudia le dio un ataque tras la expulsión de Mario y le he preguntado que opina de este tema y él me ha dicho que le desea lo mejor, que quiere que siga en el concurso y que lo ha pasado mal al ver que Claudia lo estaba pasando tan mal, porque entiende que Mario era un pilar importante en su vida y que al salirse él iba a desamorarse en su concurso. Él me dice que la conoce y que sabía que iba a reaccionar así, pero la apoya", ha revelado el periodista.