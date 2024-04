Gorka es picado por un escorpión y tiene que ser atendido por el servicio médico: las imágenes, al completo

"Me ha picado algo muy 'heavy", alertaba Gorka Ibarguren a sus compañeros y se daban cuenta de que era un escorpión

El superviviente ha contado en directo a Sandra Barneda cómo se encuentra

Gorka Ibarguren ha sufrido un picotazo de un escorpión, un gran susto que se llevaba el superviviente del que hemos podido ver las imágenes en 'Supervivientes: Conexión Honduras' y saber cómo se encuentra tras esto.

El momento en el que el escorpión picaba en el dedo al superviviente

"Me ha picado algo muy 'heavy", alertaba Gorka Ibarguren a sus compañeros y, justo después, se daba cuenta de que había sido un escorpión, algo con lo que se mostraba preocupado.

Además, después del picotazo aseguraba que "sentía el veneno dentro" y que no podía "mover el dedo", lugar donde le había picado, y es que no se había dado cuenta de que se había colado dentro del neopreno. Gorka se mostraba muy nervioso por lo sucedido, "me ha picado con la aguja", creía él.

El médico se trasladaba muy rápido hasta la playa para valorar la gravedad del asunto, aunque descartaban que fuera venenoso. "Me he alarmado porque pensaba que me había inyectado veneno", aseguraba el superviviente y confirmaba a sus compañeros que "no era venenoso" después de lo que le había dicho el equipo médico de 'Supervivientes': "Está todo bien".

Gorka cuenta a Sandra Barneda en directo cómo se encuentra tras el picotazo