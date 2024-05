Aurah sufre un ataque de ansiedad y amenaza con abandonar: "Necesito irme, no puedo más"

Aurah Ruiz no está pasando por su mejor momento en Honduras: "Me rindo"

La superviviente ha contado cómo se encuentra: "l vídeo de mi hijo me tendría que haber dado más fuerza, pero me ha puesto fuera del concurso de cabeza"

Aurah, Laura Matamoros y Blanca inundan de lágrimas Honduras con las sorpresas de sus hijos por el Día de la Madre

Aurah Ruiz, que se salvaba de la nominación el pasado domingo y recibía noticias de su hijo por el Día de la Madre, no está pasando por su mejor momento en 'Supervivientes', no se encuentra bien, ha sufrido un ataque de ansiedad y amenaza con abandonar el concurso.

Durante el 'Tierra de Nadie' se mostraban las imágenes del momento en el que la concursante sufría un ataque de ansiedad, en el que confesaba estar al límite: "Necesito irme de esta playa, no puedo respirar en esta playa. No me hace feliz nada, quiero irme, quiero que me saquen de aquí". Imágenes que se podrán ver completas a lo largo de la gala.

La concursante no podía parar de llorar, visiblemente agobiada, mientras sus compañeros estaban junto a ella, a los que le confesaba un rotundo "me rindo" y que "no puede más".

Aurah cuenta cómo se encuentra y se emociona con las palabras de ánimo de Carlos Sobera

Ya en directo, Carlos Sobera le preguntaba por su estado de ánimo y Aurah aseguraba que la mente le está pasando una mala pasada: "Siento cero fuerza mental, me hablas y solo quiero llorar, me siento bastante triste, se supone que el vídeo de mi hijo me tendría que haber dado más fuerza, pero me ha puesto fuera del concurso de cabeza".

El presentador le preguntaba por lo que podían se podía hacer por ella para poder ayudarle. "Han hecho todo lo posible, se han portado muy bien conmigo, tanto el equipo como mis compañeros, me están ayudando a intentar superar esto, pero es muy duro y la mente te juega malas pasada y, bueno, al final es una supervivencia mental", decía la concursante.