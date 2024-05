"A Laura Matamoros la han utilizado": Claudia y Kike Calleja creían más justo que se fuera otro participante

Cada semana se hace más complicado elegir al concursante expulsado, el número de participantes va disminuyendo y el público no sabe muy bien por quién decantarse. Aún así esta ha sido definido por muchos por una de las semanas más difíciles en cuanto a nominaciones, debido al peso de los tres que estaban en la palestra: Miri, Kiko y Laura Matamoros, sin duda tres piezas claves desde que comenzó el reality.

Sin embargo estos no han sido los únicos nominados de la semana, Pedro García Aguado, Aurah y Arkano ya fueron salvados hace unos días por la audiencia. Los primeros en salvarse fueron Aurah y Arkano, a quienes Sandra dio la noticia el pasado domingo en 'Conexión Honduras'. Mientras que Pedro tuvo que esperar unos días más para conocer su salvación.

La relación entre Miri y Laura ha ido de mal en peor estas semanas, y es algo que quizás ha podido jugar en contra de las dos a la hora de expulsión. La nominación de Miri a la hija de Kiko Matamoros sentó como un jarro de agua fría a la influencer, que estalló y tildó a la cocinera de 'falsa'. Miri no dudó en defenderse y explicarle que no consideraba que ella fuese su amiga y que solo era una nominación, por lo que para ella no tenía motivos suficientes para enfadarse de esa manera.