El bonito recibimiento de la familia de Javier Ungría tras su regreso de 'Supervivientes': "Les he echado de menos"

Ya ha pasado una semana desde que Javier Ungría fue expulsado por los espectadores del concurso . Después de 70 días de supervivencia, el ex de Elena Tablada se despidió de sus compañeros y abandonó con tristeza la palapa de 'Supervivientes'. Sin embargo, antes de que Javier se fuese definitivamente del concurso, Laura Madrueño quiso dedicarle unas bonitas palabras tras su expulsión.

El martes en 'Tierra de nadie', Javier Ungría apareció en el plató y pudo explicarse tras pasar por los Cayos Cochinos. Además, Ungría se reencontró con Laura Matamoros y los dos se dieron un fuerte abrazo. Sin embargo, el reencuentro con su antigua compañera de concurso no ha sido el único, ya que la familia le ha preparado una sorpresa para recibirle como se merece.

Javier Ungría ha admitido que todavía está exhausto tras su aventura en Honduras : "Estoy situándome, aterrizando y ubicándome después de dos meses como un salvaje". Tras esto, ha explicado cómo ha sido el recibimiento de la familia : "Lo feliz que me hace estar con toda mi gente. Así fue mi recibimiento tanto en plató, como después, al llegar a casa".

Por otro lado, ha confesado que le hacía mucha falta volver a estar con toda su gente: "No os podéis imaginar cuánto les he echado de menos y cuánta falta me hacían estos abrazos". Al final del post, ha dejado claro que lo que más quería era volver a ver a su bebé: "La última foto mi favorita". Ungría ha colgado una imagen en la que aparece él con su hija pequeña en brazos, una foto muy tierna que es la que más ha emocionado al exsuperviviente.