Noche de reencuentros en 'Tierra de nadie'. Arkano ha podido disfrutar de la visita de su madre en Honduras y, en plató, Laura Matamoros ha vuelto a ver a Javier Ungría . Todo el mundo esperaba la reunión de los exconcursantes, sobre todo después de que en la última gala Carmen Borrego dijese que la madre de Javier era la "suegra" de Laura y que ella acabase negando, entre risas, estar "coladita por Javier" : "Más novios hosteleros no quiero, son íntimos amigos del padre de mis hijos, he tenido mucha relación con la familia, pero otro empresario hostelero no...". Eso no ha impedido, sin embargo, que hubiese expectación por su reencuentro, como ha demostrado la propia introducción de Carlos Sobera. "Atención, Laura... ¡Llega Javier Ungría!" , ha exclamado el presentador como bienvenida para el último expulsado.

En su entrevista, Javier Ungría ha vuelto a mostrarse orgulloso de su paso por 'Supervivientes'. "Yo he sido como soy yo. No me he creado ningún personaje", ha insistido, sin importarle opiniones ajenas. Le da igual lo que crean los demás sobre su forma de ser porque, como ya decía antes de emprender su camino de vuelta desde Honduras, lo importante para él era no fallarse a sí mismo y así ha sido. "No he dejado de ser como soy yo", ha asegurado. En cuanto a su relación con el resto de concursantes, Javier ha destacado que "con quien menos he coincidido ha sido con Kiko". Dice que, al llegar, notó que tenía "una energía fenomenal", pero luego le vio "demasiado a saco".