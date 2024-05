Marieta rompe a llorar desconsoladamente tras echar de menos a su madre: "Quiero olerla y tocarla"

Marieta nunca ha estado tanto tiempo separada de su madre: así ha sido su momento de bajón en Honduras

María, madre de Marieta, irá a Honduras si su hija no es expulsada el jueves

Marieta echa de menos a su madre, María. Kiko Jiménez le preguntaba a la concursante de 'SV' si le gustaría que viniera a Honduras y Marieta se rompía por completo. Por su parte, Kiko Jiménez aseguraba que tenía que estar al caer: "Y si no viene pues no pasa nada". Pero es que el amor y la relación entre Marieta y su madre no puede ser mejor. Ambas se apoyan mucho y además, su madre la está defendiendo a la perfección a miles de kilómetros de Honduras desde los platós de televisión.

"Pero es que la echo un montón de menos tío", decía Marieta entre lágrimas. "Es que yo me acuerdo de su olor. Y la gente: 'A mí se me ha olvidado el olor'. Pues a mí no. ¡Huele a mamá tío!", añadía. Miri, que se encontraba junto a Kiko Jiménez apoyándola, le daba ánimos: "Es normal, porque aquí echamos un montón de menos. Esto es súper duro y estamos aquí con un montón de gente que no conocemos de nada, pasando un hambre que flipas".

Había otra cosa que a Marieta le angustiaba: "Y luego a ver cómo nos ven... Si están bien ellos, si no. Siempre nos critican y nos dan caña por todo los lados, y ellos tienen que dar la cara... la quiero". Y es que Marieta no ha estado nunca tanto tiempo separada de ella, y eso le afecta y mucho. Quiere olerla y tocarla. En resumidas cuentas, sentirla cerca: "Ya queda menos creo...".

"Antes me preguntaba más si estaban orgullosos de mí, pero sinceramente como yo ahora sí estoy orgullosa de mí... ellos lo tienen que estar. Es que me ha costado mi camino el sentirme orgullosa de mí... al principio no, pero desde que he pescado...", apuntaba Marieta, esbozando una sonrisa y siempre con el sentido del humor por delante. Una Marieta que ya está sufriendo la ausencia de sus seres queridos conforme los días pasan para ella en Cayos Cochinos.

María: "Mi hija ha superado muchos miedos en Honduras"

En el plató de 'Supervivientes', María, madre de Marieta, se emocionaba: "Está criada y educada con mucho amor. Es una niña muy amada y estoy muy orgullosa de ella. Tiene 24 años, puede gustar más o menos su paso por el concurso... todos tenemos fallos. Estoy muy orgullosa de ella".