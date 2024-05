Torres da un giro a las nominaciones para salvar a Arkano: "Le voy a poner las pilas"

Miri Pérez-Cabrero: Nomino a Gorka porque hay cosas que no me cuadran. No me creo estos cambios de movimiento que hace. De repente, un día te dice que le das asco, que no le gustas, y al día siguiente te dice lo contrario. No entiendo que un día diga que se muere por ver a Andrea y que luego diga que prefiere una tortilla de patatas antes que ver a Andrea.