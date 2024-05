Los 'supervivientes' desvelan cuál es su momento favorito del día: "Se ven las verdaderas caras"

Para Pedro, su momento favorito "suele ser la franja de la mañana. Me levanto temprano porque me toca el turno de fuego, mi rutina de nadar porque tengo menos fuerza, cada vez menos, pelar el coco y luego esperar a que se levante Kiko a hacernos ese café maravilloso. Entretanto, yo me he hecho mi tortita". Algo con lo que coincide Miri: "el desayuno, sin lugar a duda. Me encanta despertarme, desayunar, hacer la tortita... siempre me ha gustado el desayuno aquí, en casa, en España y en la Conchinchina. Me encanta desayunar".