Rubén Torres se queda de piedra al conocer Maite Galdeano en Honduras: "¿Qué haces aquí?"

Maite Galdeano visita a Rubén Torres en Honduras: así ha sido su encuentro

La madre de Sofía Suescun se hace pasar por masajista y el bombero alucina cuando se entera de que es Maite Galdeano

Marieta se queda completamente rota con la marcha de Kiko Jiménez y protagonizan una durísima despedida: "Gracias por darme la vida aquí"

Después de que Kiko Jiménez haya hablado de su suegra Maite Galdeano a Rubén Torres durante la convivencia y que el superviviente y la madre de Sofía Suescun se lanzaran mensajes de las ganas que tenían de conocerse, por fin, durante la gala de ‘Supervivientes’, ambos se han encontrado en Honduras.

Maite Galdeano no dudaba ni un momento en decir que ‘sí’ a cogerse el avión a Honduras para ir al encuentro con Rubén Torres y que este le pusiera cara de una vez por todas.

Jorge Javier conectaba con ella y aseguraba que el corazón le latía muy deprisa momentos antes de su encuentro. Lo que no sabía Torres es que Maite se iba a hacer pasar por masajista y que su primer contacto iba a ser sin saber que era la suegra de su compañero. Es más, él pensaba que este privilegio era una recompensar por ser el superviviente que más pruebas de líder ha ganado en la edición.

El superviviente se tumbaba en la camilla para disfrutar de este masaje de manos de la supuesta Rosario, pero lo que no sabía es que la que le estaba dando el masaje era la suegra de su compañero, que se metía completamente en el papel: "Voy a darle un masaje linfático". Y es que, el bombero, en medio de este momento, aseguraba que "le estaba dando muy bien" el masaje.

Kiko Jiménez reacciona al encuentro de su suegra y el bombero

Kiko Jiménez era testigo de lo que estaba pasando, sin dar crédito de ver esta imagen y completamente en 'shock', donde sus gestos lo decían todo: "Claro, es que no le pone cara". Y, en medio de todo esto, cuando Jorge Javier llamaba a Maite por su nombre, Rubén Torres alucinaba al saber que era de la persona de la que tanto había hablado en Honduras y se lanzaba de la camilla para abrazarla.

"Te he visto que he dicho Maite en muchas ocasiones y que querías conocerme", decía Maite y Torres le decía lo "guapísima" que le parecía y que está abierto al amor, protagonizando ambos un divertido encuentro. "¿Te gustaría tener una relación conmigo?", le preguntaba directamente la madre de Sofía Suescun y este no cerraba la puerta a nada, aunque dejando claro que tenían que conocerse. Y, ambos, aseguraban estar dispuestos a pasar unas horas juntos en el la playa para poder conocerse, mientras Torres seguía alucinando al verla en Honduras.

Maite Galdeano entra en la palapa: ¡se queda a dormir con todos en 'Cayo Paloma!

Tras esto, Rubén Torres volvía con sus compañeros y, ya en la palapa, Maite Galdeano entraba ante sorpresa del resto de supervivientes, como bien anunciaba Jorge Javier: "La que se avecina en 'Cayo Paloma'.

"Me vais a sacar los colores", aseguraba el bombero, tras esto el presentador anunciaba que Maite iba a pasar la noche con todos ellos, ante su asombro: "Me quedo muerta". Jorge Javier les pedía que se mirasen como los protagonistas de una conocida película, algo que estos no dudaban, asegurando Torres que Maite "tiene unos ojos muy bonitos".