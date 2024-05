Mar de lágrimas de los concursantes ante los mensajes de sus madres: "Estoy aquí por ella... aunque no la haga caso muchas veces"

'Supervivientes' afronta este jueves una de sus galas más importantes, de esas que marcan un antes y un después en el concurso. Y es que es noche de expulsión . Pero no de una expulsión cualquiera. Los nominados son Kiko Jiménez, Aurah Ruiz y Marieta , tres auténticos supervivientes que podrían ser claramente favoritos para llegar a la tan ansiada final. Todo esto, después de que Gorka Ibarguren se salvase este martes y se llevase una gran alegría tras ello.

Tras esto, María, madre de Marieta, mandaba un emotivo mensaje asegurando que todavía hay mucho más que ver de Marieta y alentando a la audiencia para que la vote y no sea la expulsada definitiva. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se rompía por completo: "¡Gracias mamá te amo!".

Por último, Kiko Jiménez recibía un mensaje de Carmen, su madre: "No me has hecho caso. Te dije que fueras un poco mueble, que los muebles llegan lejos. Te quiero mucho y te echo de menos". El colaborador de Telecinco se emocionaba por completo.