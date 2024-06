Megabronca en Honduras: Aurah es excluida por sus compañeros tras un reto y estalla contra Miri

Si fallaban, significaría que la palabra no es la correcta y debían de pensar una nueva combinación de sílabas. Pero lo complicado del juego y kit de la cuestión estaba aquí: por cada intento fallido debían de dejar a uno de ellos fuera y no optaría a la recompensa. Después de fallar un total de dos veces y Blanca Manchón y Marieta se fueran por voluntad propia, de nuevo se equivocaban en la combinación de hexágonos.

"¿Quién se va?", preguntaba Arkano, para posteriormente señalar que "se debería de ir Aurah" . Esto no le hacía mucha gracia a la concursante canaria: "Por esa regla de tres, siempre ganan la recompensa los que comen...". Miri aseguraba que siempre, en este tipo de juegos, "va a haber gente que coma y gente que no , tampoco pasa nada". Por su parte, la concursante canaria le llevaba la contraria en esto último: "Sí pasa, aquí hay hambre Miri".

Ambas entraron en una discusión sin precedentes, levantando el tono de voz y lanzándose reproches mutuamente: "Tú no puedes molestarte porque yo me enfade porque le estás quitando valor a lo que más valor tiene aquí: la comida. Si yo me cojo y me aparto, tú no vayas a por mí. Tendrías que haberme dado las gracias y no atacarme", apuntaba Aurah.