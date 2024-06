Ángel Cristo desvela algo que hacía Miri en Honduras cuando él era concursante: "Llamaba a los cámaras para que la grabasen"

Eduardo, padre de Miri, asegura que cuando su hija está de bajón, el resto de concursantes aprovechan para ir a por ella

Ángel Cristo le recuerda a Eduardo la escultura que le regaló a Jorge Javier Vázquez: "En este caso sería..."

Ángel Cristo desvela a quiénes se lleva como amigos de Honduras y quién es su ganador

Ángel Cristo le ha propinado un tremendo zasca a Miri en el plató de 'SV' este domingo. Bien es sabido que el exsuperviviente no tenía la mejor relación posible con la influencer. Ambos mantuvieron alguna confrontación en Honduras y, a pesar de reconciliarse, no acababan de cuajar en la isla. Pues bien, el hijo de Bárbara Rey no ha dudado en desvelar algo que hacía Miri cuando él todavía estaba en el concurso y que no la deja muy bien que digamos.

El padre de Miri estaba defendiendo a su hija asegurando que cuando está mal, el resto de concursantes se ponen en su contra y aprovechan ese momento de bajón, puesto que "la ven una buena adversaria. Buscan cualquier excusa para darle un toque". Además, destacaba la fuerza que saca Miri en esos momentos, algo clave en la supervivencia, puesto que la parte mental resulta fundamental.

En ese momento, Ángel Cristo, tras en un primer lugar decir que es "una gran superviviente", refrendaba algo que había dicho Nagore destacando que la influencer sufre muchas críticas porque hace las cosas pensando y por la televisión: "Más de una vez ella le ha hecho a los cámaras así para que vinieran a grabar algo que ella tenía pensado hacer con otros compañeros".

Ángel Cristo le recuerda a Eduardo el regalo que le hizo a Jorge Javier Vázquez

El padre de Miri salía al paso de su hija y aseguraba que dar contenido en un reality es importante: "Yo no he estado allí". Ángel Cristo le lanzaba una pulla: "Pero quédate con lo bueno, buena concursante". Pero Eduardo, padre de Miri, no lo veía negativo: "Si en algún momento determinado tienes algo que hacer interesante todos lo pueden hacer, no solo Miri". Pero los zascas de Ángel Cristo no acababan aquí. Posteriormente le recordaba al padre de Miri la escultura que le dio a Jorge Javier Vázquez: "Dijiste que esa escultura quiere decir siete palabras, pues en esto caso sería: 'No pierdo la oportunidad para vender mi obra'".