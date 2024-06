Rubén Torres hace historia en 'Supervivientes': ¡aumenta el récord de concursante más veces líder!

La noche de ' Conexión Honduras ' con Sandra Barneda iba a ser de sorpresas y, es que, los concursantes no se esperaban que uno de los nominados iba a ser expulsado , como tampoco que tendrían que luchar por el collar de líder de cara a las nominaciones, las que iban a vivir en esta apertura excepcional de la palapa durante la gala dominical de 'Supervivientes' .

"Son los supervivientes que más collares de líderes acumulan en la edición", explicaba Laura Madrueño y, es que, han mostrado que no se rinder durante toda la edición y, no iba a ser menos en esta prueba, en la que Gorka y Torres disputaban un titánico juego, aguantando colgados en la barra durante once minutos. Pero, finalmente, Gorka caía al mar y Rubén Torres se convertía, de nuevo y por novena vez en la edición, en líder, con el que hacía historia en el programa: ¡aumenta el récord de concursante más veces líder en la historia del programa, 9 veces líder!