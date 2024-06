Miri se siente molesta al ser expulsada contra Arkano: "Él tenía menos ganas de estar que yo"

La última expulsada de 'Supervivientes' ha explicado cómo se siente tras salir del programa: "Un poco tristona"

Miri ha nombrado dos momentos en los que se ha sentido sola y muy débil: "Me ha afectado mucho"

Las primeras horas de Miri fuera de 'Supervivientes' están siendo una vuelta a la civilización. La primera sorpresa que ha tenido ha sido volverse a encontrar con su maleta. Miri ha ido sacando toda la ropa que tenía guardada y ha estado pensando en el conjunto que se va a poner cuando tenga que ver a Jorge Javier.

También ha podido leer la carta que se escribió a sí misma antes de entrar a 'Supervivientes'. En esa dedicatoria se daba muchos ánimos y ha podido recordar algunos momentos muy emotivos que vivió antes de saltar del helicóptero para comenzar la aventura más extrema de la televisión.

Sin embargo, a pesar de estas emocionantes sorpresas, se ha tenido que enfrentar a la realidad y ha tenido que dar las primeras explicaciones sobre su concurso en Honduras. David Montufo la he hecho una pequeña entrevista en donde la exsuperviviente ha intentado ser lo más sincera posible.

Las primeras palabras de Miri tras salir del concurso han sido optimistas a pesar de haber sido expulsada: "Estoy bien, muy contenta y recién comida. Un poco tristona por haberme quedado a las puertas de la final, pero creo que tengo que pasar por algo y ya me lo dijo mi padre el entrar a 'Supervivientes', que llegara donde llegara estaba bien y así lo siento".

Lo que más le ha molestado es irse contra Arkano: "No me quería ir. Me ha dado mucha pena porque he estado todo el reality muy positiva. No quería irme contra un Arkano, él tenía menos ganas de estar que yo". Miri ha sido clara y ha comentado que si le han expulsado es por una razón: "Yo confío en el destino y si el destino ha querido dejarme a las puertas de la final por algo será".

David Montufo le ha preguntado por cómo piensa ella que habrá vivido su padre su concurso. Miri ha explicado que esta experiencia les ha unido más: "Espero que esté orgulloso. Creo que este concurso no me ha dado solo la vida a mí, sino a papá también... Necesitaba un poco de movimiento... 'Supervivientes' ha sido un punto de unión entre toda mi familia".

Miri ha echado la vista atrás y ha nombrado dos momentos en los que ha sentido debilidad y lo ha pasado muy mal: "He tenido dos momentos de debilidad. Uno es cuando estuve sola en la playa, que me hice amiga de Paolo... Me sentía muy sola". Miri ha comentado que el crear a Paolo le ayudó con esa soledad que sentía.

Por otro lado, ha nombrado el conflicto que se vivió con el cojín de Arkano: "Otro tema que me ha tocado mucho ha sido el tema del cojín de Arkano. Creo que en el reality no se acabó de ver del todo porque yo tampoco lo quise mostrar, pero me ha afectado mucho". Miri ha admitido que lo del cojín fue un antes y un después en su concurso, ya que le ha perjudicado ante los espectadores.