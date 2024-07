Logan Sampedro se reencuentra con su maleta y se sorprende al hallar algo "que huele un poco mal"

Tras convertirse en el último expulsado de 'Supervivientes All Stars' , Logan Sampedro se ha reencontrado con su equipaje y ha recordado que no es alguien que prepare un gran equipaje . El superviviente ha reconocido uno a uno sus objetos y los ha mostrado a cámara para que sus seguidores puedan comprobar qué guardó el concursante en su equipaje antes de comenzar la aventura:

"Yo no soy mucho de maletas porque me gusta viajar ligero, pero siempre está bien encontrar un poco de ropa limpia que huele a casa. También está mi mochila inseparable, que se nota que tiene calle, y como no, después de un mes y medio echarse un poco de colonia y oler a limpio. Y como contraste, un calcetín que huele un poco mal".