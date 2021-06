Nagore desvela el contenido de la agenda de Alexia Rivas en 'Sobreviviré, after show': dejar a Merlos y pagar a Hacienda

En 'Sobreviviré, after show', las colaboradoras han hablado sobre la importancia de tener un bolso en condiciones . "Este me lo regalaron mis padres porque estaba triste, tenía la ilusión de un bolso así. Llevo toda mi vida entera aquí, me cabe de todo, un jersey, mi agenda... yo soy muy de agendas ", ha confesado Alexia Rivas sobre su Louis Vouitton.

"¿Puedo coger la pinki agenda esta? Me encanta. ¿Pero tú haces caso a esto?", ha querido saber Nagore. "Está escrito dejar a Merlos", ha desvelado la exconcursante de 'Supervivientes'. "¡Aquí!", lo ha encontrado la presentadora. "Dejar a Merlos, no coger el teléfono", ha leído. " Qué pesado es este tío ". "Pagar a Hacienda", ha encontrado también Nagore entre las páginas de la agenda de Alexia.

No te pierdas el contenido más divertido en 'Sobreviviré, after show'

