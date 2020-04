Albert Barranco rompe a llorar y le hace la "cruz" a Avilés en directo: "Han sido los peores días de mi vida"

En la conexión en directo con Jorge Javier Vázquez , Albert se ha roto y ha asegurado que no quiere saber nada de Avilés: “Me ha humillado delante de todo el mundo y me ha pisoteado. Han sido los dos peores días de mi vida”.

Las lágrimas de Albert

Visiblemente afectado, Barranco ha pedido la palabra y se ha echado a llorar : “Estoy totalmente orgulloso de los modales y de los principios que me ha dado mi familia. Jamás he manipulado a nadie en este concurso ni fuera de él y jamás me he aprovechado ni de Avilés ni de Rocío”.

El concursante niega llevar ninguna estrategia en el reality, tal y como le acusó Avilés, y deja claro que su relación con el colaborador ha llegado a su fin: “Han sido los dos peores días de mi vida y que él siga teniendo los huevos de decir que no quiere perder mi amistad… mi amistad está cruz y raya. No le perdono todo lo que me ha hecho. Me ha humillado delante de todo el mundo y me ha pisoteado”.