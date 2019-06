Albert, el superviviente que se 'moja' y acaba empapado: los 'fregaos' en los ha visto envuelto

Albert contra Violeta: una amistad aparentemente rota

Albert y Violeta se conocían de 'Mujeres y Hombres' y llegaban a la isla "como hermanos". No obstante, en su primera semana comenzaba el distanciamiento. Albert acusó en directo a Violeta de "estar picada" con él por no haberla escogido en su equipo , algo con lo que habría contado Violeta debido a su amistad.

Albert, acusado de "no decir la verdad a la cara"

El conflicto casi distancia a Albert y a Colate. Después de lo que sucedió en la Palapa, Albert le dijo a Colate que no le había apoyado cuando dijo lo de Isabel Pantoja habiendo sido conocedor: “En el momento en que yo te he dicho: ‘Colate, échame una mano’, ¿por qué no lo has hecho?”. Colate, su apoyo en la isla, intentó explicarse aunque al deportista no le convenció.