Ellos le han dado de lado y el ex de Isa Pantoja solo encuentra apoyo en Marta López, quien se ha acercado a él para convertirse en su paño de lágrimas. Al ex de Isa Pantoja no le sentó nada bien el calificativo que uno de sus compañeros uso contra él y está muy dolido.

Alexia Rivas y Lara siguen criticando a Agustín Bravo

Por su parte, Alexia Rivas y Lara Sajen han seguido reavivando la llama de su polémica con Agustín Bravo y no han necesitado de un chisquero para ello. Ambas están de lo más enfadadas con la actitud del presentador y no han dudado en criticarlo.

“Que me niegue cosas que he escuchado me da una mala hos***, porque me está negando en mi cara lo que he escuchado”, decía Alexia Rivas, refiriéndose al comentario que Agustín Bravo hizo diciendo que era mejor que los actuales presentadores de ‘Supervivientes’.