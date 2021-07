"Bueno, estoy muy contento . A mis compañeros agradecerles estos 98 días que hemos estado. Todos son unos supervivientes espectaculares a pesar de nuestras diferencias, de todos me llevo una cosa incluso de Tom, de Gianmarco, de Melyssa, de Olga, de Gianmarco. Quiero que la ganadora sea Olga y si no Melyssa, de los demás no tengo nada que decir porque al final cada uno es de su padre y de su madre y esta experiencia es muy dura y saca lo peor y lo mejor de cada uno. Yo me quiero quedar con lo mejor de cada uno", ha dicho al resto de concursantes.

"Quiero dar las gracias, a ti, al Pirata Morgan, al equipo, a la producción, a la cadena. Esto ha sido un sueño hecho realidad, me ha encantado. He estado mal porque esto es una ruleta rusa de emociones pero me ha encantado estar aquí y todo el mundo debería vivirlo. Me siento muy orgulloso de mí y quiero agradecer a la audiencia haberme hecho llegar hasta aquí. He cerrado la palapa y mínimo quería eso. Ahora quiero disfrutar de la vida y de mi familia", ha asegurado el exconcursante de 'GH DÚO' a Lara Álvarez.