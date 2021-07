"He traicionado a varias personas. Lo hemos visto todos, en mis situaciones amorosas. Hace un año traicioné a Melyssa con Sandra. Hablar de este tema es muy complicado para mí porque Melyssa siempre ha dado todo por mí, ha hecho muchísimas cosas por mí y le he traicionado delante de millones de personas", contaba entre lágrimas. "He traicionado a Sandra también, cuando ella también me daba todo. Es que no entiendo lo que me pasa en mi cabeza. Cuando una persona te da todo, en vez de estar bien y darle amor, yo no, voy a mi bola y eso es que no me lo puedo quitar de la cabeza".