Alejandro Reyes cuenta cómo se le declaró a Adara: "Me puse de rodillas y le pedí que fuese mi novia"

"Muy buena noche ayer, me declaré ante Adara porque Omar Montes me dijo que no tenía 'huevos' . PD: Lo mono con lo mono", escribía Alejandro Reyes en su Instagram.

Alejandro detalla qué pasó con Adara

"Eso fue una tontería, una broma que hicimos. Durante las publis, nos empezamos a reír todos porque yo, se me fue la olla, e hice un grito. Le dije: "Adara, por favor, sé mi novia". Me puse de rodillas y Adara se rió preguntándome qué me pasaba. Adara es una crack, me encanta", contaba Alejandro.