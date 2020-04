Adara reaparece y explica por qué no llamó a su madre: "Estoy bien, no me pasa nada"

" Tu madre te necesitaba y no has querido llamarme . Hubieras intervenido en el programa y habrías podido defender a Elena, que lo ha pasado mal hoy", terminaba diciéndole Sobera a Adara desde el plató.

Adara explica por qué no llamó

"Hola, chicos. Bueno, que estáis un poco preocupados. Ayer en 'Supervivientes' no me pasaba nada. Lo único es que hubo un malentendido con el programa. No voy a entrar a explicarlo. Ellos se pensaban que tenia que entrar, luego que no. Pero vamos, que estoy bien, no ha pasado nada", revelaba a través de un 'story' de Instagram.