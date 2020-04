Adara conquista el corazón de un superviviente: "Me declaré, lo mono con lo mono"

Aunque Adara y Gianmarco ya no están juntos, la ganadora de 'GH VIP 7' no se plantea volver con el padre de su hijo . A pesar de que Alejandra Rubio llegó a afirmar en 'Viva la vida' que Hugo y Adara tendrían pactada, presuntamente, la reconciliación , Adara fue muy contundente: "Es ridículo, no le permitiría que estuviese así en la isla, acostándose con otra chica", argumentaba.

Adara conquista a un superviviente

"Muy buena noche ayer, me declaré ante Adara porque Omar Montes me dijo que no tenía 'huevos'. PD: Lo mono con lo mono", escribía el superviviente en una foto posando en el plató de 'Supervivientes'. ¡Lo que no sabemos aún es qué le respondió Adara!