La colaboradora de ‘Sálvame’ les ha contado a Alejandro Albalá y Olga Moreno qué pasó el día que salió a la luz el famoso vídeo: “ Vino y me dijo que me quería mucho , que seguía queriéndose casar conmigo y todo”.

La ruptura le dio mucha pena a Marta sobre todo por sus padres, ya que se llevaban muy bien con su ex: “Estaban encantados con él”. Además, dio detalles sobre las supuestas dos caras que tiene él: “ una cara A que es perfecto ” y “la cara B que es la que no conoce nadie… la que nadie conocía, pero que ya todo el mundo conoce”.

La versión de Alexia Rivas

Alexia Rivas le ha contado su versión a Sylvia Pantoja en el Barco Encallado. Asegura que ella estaba soltera cuando todo comenzó y que él la empezó a hablar estando con Marta López. “Yo creo que estaban como enfadados esos días. Yo le dije que hasta que no cortara con Marta yo no iba a empezar con él”, asegura la periodista. Luego decidió dar el paso y lanzarse porque él la llamó y le dijo “ya está, he roto con ella porque quiero estar contigo”.