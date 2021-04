Olga desvela que Antonio David no quería que participase en 'Supervivientes'

"En la vida se ha hablado mal de la otra persona", asegura la mujer de Antonio David

"Nunca me han llamado mamá como se ha dicho", cuenta.

Marta López no quisiera estar en la piel de Olga Moreno, y así se lo ha hecho saber a la superviviente: “Yo pensé que no venías, te lo juro. Me parece que le estás echando muchísimo valor. Y me parece que tiene que ser de lo más duro no estar en estos momentos con David.”

“Era el único que no quería que viniera”, ha confesado ella. “No jo***. ¿Antonio David no quería que vinieras?”, se ha sorprendido la exconcursante de ‘Gran Hermano’. “Su consejo era que no viniera, pero Rocío me dijo que no le echara cuenta. Yo tengo la conciencia súper tranquila, estamos súper tranquilos todos”, ha asegurado Moreno.

“Me da envidia el matrimonio que tenéis, cómo él habla de ti y cómo hablas tú de él. Hablan de él como un monstruo y tú hablas de él como un ángel”, le ha confesado Marta.

“Te lo juro por mi hija que en la vida se ha hablado mal de la otra persona. ¿Tú crees que a Rocío le va a manipular alguien? Al revés, le hemos tapado cosas. Pero los niños se van haciendo grandes y se van dando cuenta”, ha prometido Olga.

“¿Rocío no ha querido nunca llamar a su madre?”, ha querido saber la colaboradora de ‘Sálvame’. “Sí, le ha llamado pero ella ha terminado siempre colgándole. Es muy fácil, tiene su número de teléfono. Que llame por teléfono y que se siente, por los dos, tienen que arreglarlo y estar bien. Cambiar el chip de su vida, o lo que le esté ocurriendo dentro de su casa, que no tengo ni idea, y que se preocupe solo por esos dos niños, que son suyos, no míos. En la vida me han llamado ‘mamá’, como se ha dicho, me han llamado ‘Oa’. Yo lo que he hecho ha sido disfrutar, porque son para disfrutar esos niños”, ha zanjado ella.

Olga defiende a Antonio David

Esta no es la primera vez que escuchamos a Olga hablar de su marido en 'Supervivientes 2021'. “En mi casa no habrán escuchado Rocío o David una mala palabra. No hables mal de la otra persona porque eso es mi**** que se tragan ellos”, le contó a Lara Sajen. Además, Olga defendió a Antonio David Flores de todas las acusaciones que se están haciendo sobre él: “Llevo 21 años con mi marido. ¿Sabré yo cómo es mi marido? Es que él no es así”.

"Si volviera a nacer me casaría con él"