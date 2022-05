Alexia Rivas desvela cómo se encuentra Omar Sánchez tras las palabras de Anabel: "Está mejor, más tranquilo"

Alexia Rivas ha pasado el fin de semana con su amigo Omar Sánchez y ha desvelado como se encuentra la ex pareja de Anabel Pantoja . La colaboradora no ha querido entrar en detalles de cómo se siente Omar Sánchez con respecto al concurso de la sobrina de Isabel Pantoja, pero sí que ha podido aclarar que el canario se encuentra mucho mejor .

La colaboradora ha confesado que su relación de amistad con el ex superviviente sigue intacta y que ha pasado este fin de semana apoyando a su amigo en su nuevo negocio. Además, ha bromeado con una posible boda con Omar Sánchez : "Si queréis que os diga que nos vamos a casar, nos casamos", ha dicho entre risas.

Pero eso no ha sido todo, Alexia Rivas ha desvelado cómo se encuentra Omar Sánchez tras las palabras del último jueves en las que Anabel Pantoja confesaba que lo echaba de menos. "A mi no me corresponde hablar de eso", ha comenzado Alexia. "Él está mejor, mucho más tranquilo", ha confesado.