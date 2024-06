Exclusivo web | Lola desvela quién va a ser su defensor en 'Supervivientes All Stars': "Te quiero mucho"

Lola confirmó hace algunas semanas en Telecinco que formará parte del elenco de concursantes de ‘Supervivientes All Stars’. Una noticia que dio con muchísima emoción y asegurando que estaba “deseando ir”.

La ex de Diego Pérez ya está en el lugar en el que se desarrollará el reality show más extremo de Telecinco y ha querido mandar un mensaje muy especial a la persona que la defenderá en plató… ¿Quién será?

Desde Honduras, la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha declarado quién será la persona que la defenderá en plató durante su participación en el reality show: “Quiero mandarle un mensaje a mi madre” , decía.

“Va a estar por primera vez defendiéndome en plató y quiero decirle que se lo voy a poner muy fácil. Mamá, te quiero mucho. Voy a ser yo misma, con mi esencia y no vas a tener ningún problema, al menos por mi parte”, afirmaba.

“Mucha suerte y que vayas muy guapa, que yo sé que siempre vas guapísima”, declaraba. Pero eso no era todo, en sus palabras también tenía un hueco para su novio: “Le quiero decir que no puedo coger pulpitos, que están protegidos, así que no voy a poder”.