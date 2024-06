Marta Peñate, Jorge Pérez, Lola y Alejandro Nieto comentan la mayor diferencia de esta edición especial

¿Cuál es la mayor diferencia que estás viviendo en 'Supervivientes All Stars' con respecto a tu anterior edición?

Olga Moreno desvela cuál es la mayor diferencia entre su edición y el 'All Stars': "Ahora me da más miedo todo"

A 'Supervivientes' llega una pregunta escrita en un pergamino que plantea una cuestión a los participantes: ¿Cuál es la mayor diferencia que estás viviendo en 'Supervivientes All Stars' con respecto a tu anterior edición? Ante este dilema, muchos parecen coincidir, pues tienen muy clara su respuesta al vivir una edición de lo más extrema.

'Supervivientes All Stars' está siendo una edición llena de leyendas y, por eso, las condiciones son más extremas, pues tienen que demostrar que son unos concursantes a la altura. Por eso, no es de extrañar que, ante esta pregunta, Marta Peñate, Jorge Pérez, Alejandro Nieto y Lola coincidan a la hora de decir que la falta de dotación y el hambre es la mayor diferencia.

Alejandro Nieto señala la "brutal diferencia" que ve

Alejandro coincide en que, esa falta de dotación es lo que más echa de menos: "Ahora estamos pasándolo bastante mal. No tenemos dotación, no tenemos latas. No hemos tenido ollas, no hemos tenido nada y la verdad es que, para mí se me está haciendo más duro". "La playa está súper dura, me duelen lo riñones y la espalda. Antes no me pasaba eso. Bueno, es más dura, es la diferencia brutal que veo", añade el ganador de la edición del año 2022.

Jorge Pérez hace alusión a su rápida pérdida de peso

Para Jorge, la principal diferencia es "la falta de comida" y sobre ello gira el resto de su mensaje: "Creo que, en mi anterior edición, no había perdido peso tan rápido y mira que perdí peso". "Estamos notando muchísimo esa falta de dotación de arroz y las latas que tenemos para organizarnos y está siendo muy, muy duro de levar", nos cuenta el ganador de 'SV 2020'.

Marta Peñate: "Esta edición es una piiiii eme"

Para Marta, las diferencias son muchísimas y no tiene problema en enumerar algunas de ellas: "Esta edición es una piiiii eme. No estamos comiendo, no tenemos latas, no tenemos arroz. Es cierto y, parece una tontería, cuando estaba en mi anterior edición pensaba que no valía nada esa latita y ese arroz y la echo muchísimo de menos. Estoy súper baja de ánimos y arrastrando los pies por el suelo. Los bichos se están pasando muchísimo con nosotros... muy mal".

Lola se acuerda de Palito en este 'All Stars'